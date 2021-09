Kommunalwahl: Grüne feiern im Landkreis die größten Zugewinne

Landkreis Es wurde sehr spät in der Wahlnacht, ehe im Landkreis Oldenburg auch die letzten Stimmen der Kommunalwahl ausgezählt waren: Um 3.02 Uhr am Montag wurde das amtliche Endergebnis für den Harpstedter Samtgemeinderat festgestellt. Hier wie in den meisten anderen Rathäusern war in erster Linie das hohe Briefwahlaufkommen für die Verzögerungen verantwortlich. Der Anteil der Briefwähler hat sich im Durchschnitt in etwa verdoppelt. Das mag auch zur leicht gestiegenen Wahlbeteiligung (59,45 Prozent/2016: 56,8) beigetragen haben.

Ihre Position als stärkste Partei im Kreistag hat die CDU gefestigt. Kreisvorsitzender Dirk Vorlauf sprach von einem erfolgreichen Tag. Als Gewinner dürfen sich aber vor allem die Grünen fühlen, die die Zahl ihrer Mandate von sechs auf neun steigerten – ein Zugewinn um 50 Prozent. Auch in den Gemeinden legten die Grünen stark zu, wenngleich sie stellenweise, etwa in Ganderkesee, noch mehr erwartet hatten. Detlef Bollmann , Sprecher des Kreisverbandes der Grünen, äußerte sich „sehr zufrieden“ und sieht für seine Partei einen Aufwärtstrend.

Gute Stimmung herrscht auch bei der FDP, die ihr Kreistags-Ergebnis von 9,7 auf 11,2 Prozent steigern konnte. „Der positive Trend hält an“, freute sich Kreisvorsitzende Imke Haake und führt das vor allem auf viele neue und junge Kandidaten zurück.

„Besseres erhofft“ hatte sich die SPD nach Angaben ihres Unterbezirksvorsitzenden Stephan Bosak. Der Verlust von zwei Sitzen im Kreistag ist für ihn unverständlich.