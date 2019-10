Landtag soll bei der Zeitumstellung Tempo machen

In der Nacht zum kommenden Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden um eine Stunde auf die Winterzeit zurückgestellt. Erst 2021, so der Plan der EU, soll es Schluss sein mit der Zeitumstellung. Viel zu spät, finden die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen im niedersächsischen Landtag. In einem gemeinsamen Antrag, der am Donnerstag eingebracht werden soll, fordern sie die Landesregierung auf, sich für eine schnellere Abschaffung stark zu machen. DPA-BILD: