Heiraten mit Zaungästen

Langenhagen Wer in Corona-Zeiten heiraten möchte, muss kreativ werden: Eine große Zahl an Gästen ist verboten – für sie können zum Beispiel knuffige Alpakas einspringen. Sina und Marcel Reichardt haben ein solches Hochzeitsevent auf einem Alpaka-Gestüt in Langenhagen gebucht. Das Brautpaar aus der Wedemark unternahm eine Wanderung mit den Alpakas Nacho und Kiowa.

