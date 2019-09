Silbersee bleibt teilweise gesperrt

Langenhagen Nachdem sich ein Mädchen an Phosphorresten aus dem Silbersee in Langenhagen bei Hannover verbrannt hat, bleibt ein Teil des Sees gesperrt. Die Neunjährige hatte einen Phosphorklumpen für einen Stein gehalten und sich daran am Oberschenkel und einer Hand verbrannt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Wir werden die Situation im See neu bewerten und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen“, sagte eine Sprecherin der Stadt Langenhagen am Dienstag. Man prüfe, ob das Gewässer erneut gesäubert werden muss.