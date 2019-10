Tragischer Unfall nach Klassentreffen

Langwedel Auf der Rückfahrt von einem Klassentreffen ist ein 72-Jähriger bei einem Autounfall in der Nähe von Verden ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinem Wagen den Parkplatz der Gaststätte in Langwedel verlassen, wo das Treffen der ehemaligen Mitschüler stattfand. Dabei nahm er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Ein 34-Jähriger fuhr in die Fahrerseite des Autos des Senioren. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 34-Jährige stand unter Schock und wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Gäste des Klassentreffens mussten seelsorgerisch betreut werden.