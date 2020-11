Notlager auf Kanaren-Inseln

Las Palmas /Madrid Die dramatische Migrationskrise auf den Kanarischen Inseln bringt die lange zögerliche Regierung Spaniens kräftig in die Bredouille. „Die Regierung schaut weg“, schimpfte der konservative Oppositionsführer Pablo Casado bei einem Besuch am Samstag auf Gran Canaria. Obwohl der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez „endlich aufwachte“ – wie ein TV-Kommentator sagte – und am Samstag den Bau von Notlagern für Tausende Migranten ankündigte sowie eine Offensive zur Abschiebung der Neuankömmlinge startete, wurde er auch aus den eigenen Reihen attackiert.

Seit Wochen wagen immer mehr Afrikaner die gefährliche Überfahrt auf die Kanaren. In diesem Jahr trafen bereits mehr als 18 000 Menschen in kleinen Holzbooten dort ein.