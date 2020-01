Attacken auf Hunde mit Rattengift

Lauenstein Die Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont fahndet nach Unbekannten, die offenbar Hunde vergiften wollten. In mindestens drei Fällen seien in der Ortschaft Lauenstein vermutlich mit Rattengift versetzte Fressköder auf die Grundstücke von Hundebesitzern geworfen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Zuletzt hatte am Montag ein Hund von einem solchen Köder gefressen. Anschließend sei er mit starken Vergiftungssymptomen in eine Tierklinik gebracht worden. Alle betroffenen Tiere seien aber noch am Leben. Von den Tätern gibt es noch keine konkrete Spur.