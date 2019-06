Le Bourget In dieser Woche ist es wieder so weit: Im französischen Le Bourget kommen Luftfahrtexperten, Industrievertreter und Politiker zur Flugzeugschau zusammen. Es geht für die Hersteller wie immer darum, Neuheiten zu präsentieren und möglichst viele neue Aufträge an Land zu ziehen. Dies wird für den US-Flugzeugbauer Boeing in diesem Jahr für Boeing nicht ganz so leicht sein. Wer ordert schon Jets vom Typ 737 Max, so lange die fatalen Software-Probleme nicht nachhaltig behoben sind? Rivale Airbus hat so gesehen bei der Außendarstellung zurzeit einen Vorteil.

Aus Sicht der Europäer ist diese Luftfahrtschau besonders wichtig: Es wird der Startschuss für das 100-Milliarden-Euro-Projekt für das deutsch-französische Luftkampfsystem der Zukunft erwartet, an das sich weitere Nationen andocken könnten. Dabei geht es um völlig neue Technologien jenseits traditioneller, bemannter Kampfjets. Vor allem aber geht es um einen eigenen europäischen Ansatz – als starke, attraktive Alternative zum Bezug amerikanischer Jets, wie es Polen und andere derzeit geradezu demonstrativ vorziehen.

Deutschland aber muss einige Hausaufgaben erledigen. Die Rüstungsexportkontrolle muss so justiert werden, dass Deutschland in europäischen Rüstungs-Projekten überhaupt ein verlässlicher Partner sein kann. Auch beim dem Luftkampf-System der Zukunft werden die Kosten nur tragbar sein, wenn es (mit Bedacht) exportiert werden kann.