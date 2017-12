Niedersachsen auf Platz Vier

In den Bundesländern ist die Praxis sehr unterschiedlich. Vor allem Berlin (864), Sachsen (615), Nordrhein-Westfalen (580) und Niedersachsen (464) setzen im Schuljahr 2016/17 bei Neueinstellungen auf Seiteneinsteiger. Bayern, Hessen und das Saarland kamen hingegen ganz ohne solche Lehrkräfte aus.

Die Not am größten ist derzeit bei den Naturwissenschaften. Im vergangenen Schuljahr wurden hier 561 Seiteneinsteiger eingestellt, bei den beruflichen Fächern 513. Auch in Deutsch, Mathe, Englisch und Sport füllen Seiteneinsteiger Lücken. Aktuell sind hauptsächlich Grund- und berufliche Schulen betroffen.