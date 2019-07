78-jährige Radlerin erliegt Verletzungen

Lehrte Eine Woche nach ihrem Fahrradunfall in Lehrte bei Hannover ist eine 78-Jährige im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Identität der Seniorin war zunächst tagelang unklar gewesen. Die Radlerin war am vergangenen Montag beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden. Nach den Ermittlungen missachtete sie die Vorfahrt einer 22 Jahre alten Autofahrerin, die unverletzt blieb.