Radfahrer nach Sturz verstorben

Lehrte Ein 81-Jähriger ist mit seinem Fahrrad in Lehrte in der Region Hannover gestürzt und kurz danach in einer Klinik gestorben. Laut Zeugen geriet der Mann ins Straucheln und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall am Samstag wurde er leicht am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er starb. Die Polizei schließt nicht aus, dass nicht der Sturz, sondern medizinische Gründe zum Tod geführt haben könnten.