Leipzig /Berlin Nach der Randale in der Silvesternacht mit einem schwer verletzten Polizisten in Leipzig will Sachsens Innenminister Roland Wöller im Leipziger Problemviertel Connewitz mit Polizeipräsenz für Sicherheit sorgen. Man werde das nicht hinnehmen, sondern der Rechtsstaat werde mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln und Möglichkeiten rechtsstaatlich vorgehen, kündigte der CDU-Politiker am Freitag bei einem Besuch in Leipzig an. „Wir werden in Leipzig, aber auch in Sachsen keine rechtsfreien Räume dulden“, fügte Wöller an. Unterdessen geht die politische Diskussion über den Vorfall weiter. Vor allem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wurde für ihre Aussagen kritisiert.

Wöller kritisierte Vorhaltungen aus der Bundespolitik. Je weiter man weg sei vom Einsatzgeschehen, scheine die Expertise zu steigen, sagte der Innenminister. Esken hatte die Taktik der Polizei infrage gestellt. „Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war“, sagte sie. Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, läge die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister.

Unmittelbar nach so einem Einsatz falle die SPD den Beamten in den Rücken, twitterte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner am Freitag. Der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel schlug auf Twitter vor, angesichts der massiven Silvestergewalt besser über die Gewalttäter zu reden. „Die muss man politisch, medial und mit Polizei und Justiz bekämpfen statt aus der Ferne über die Strategie der Polizei zu schlaumeiern“, kritisierte der Ex-Vizekanzler.

Unterdessen ermitteln die Sonderkommission Linksextremismus des Landeskriminalamtes (LKA) und die Staatsanwaltschaft Leipzig wegen des Angriffs. Dem Schwerverletzten sei der Helm vom Kopf gerissen worden. Er erlitt eine Verletzung am Ohr. Am Freitag ist der 38-Jährige aus der Klinik entlassen worden.