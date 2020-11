Demonstration: Politik will Querdenkern Grenzen zeigen

Leipzig /Berlin /Hannover Die massenhafte Missachtung der Corona-Regeln bei der „Querdenken“-Demonstration am Samstag in Leipzig sorgt weiter für scharfe Kritik. „Rücksichtslosigkeit ist kein Freiheitsrecht“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Berlin. „Wo einige Zehntausend Menschen die Auflagen missachten, die Regeln verspotten und weder auf Abstand achten noch Masken tragen, da werden Grenzen überschritten.“

Gefährdung

Was in Leipzig am Samstag passiert ist In Leipzig waren am Samstag Zehntausende aus ganz Deutschland einem Aufruf der „Querdenken“-Bewegung zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gefolgt, darunter Hooligans und Rechtsextremisten. Die Polizei zählte rund 20 000 Demonstranten, die Veranstalter sprachen von 45 000. Auflagen wie Abstands- und Maskenpflicht wurden missachtet, weshalb die Stadt die Demonstration nach zweieinhalb Stunden beendete. In der Folge durchbrachen Teilnehmer eine Polizeisperre und zogen trotz Verbots ungehindert um und durch die Innenstadt. Die Polizei ließ sie gewähren. Es gab Rangeleien mit Beamten, es flog Pyrotechnik, zudem wurden Journalisten attackiert. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte zuvor einer Verlegung der „Querdenken“-Demo an den Leipziger Stadtrand durch die Behörden widersprochen und sie auf dem zentralen Augustusplatz zugelassen.

Das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut, betonte Steinmeier zum Auftakt einer Gesprächsrunde mit Covid-19-Genesenen. Die Gesellschaft müsse sich über Mittel und Wege der Pandemiebekämpfung öffentlich auseinandersetzen. Demonstrationen müssten möglich sein. „Aber die Demonstrationsfreiheit ist nicht die Freiheit zur Gefährdung anderer.“

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) forderte ein härteres Vorgehen bei Verstößen auf Anti-Corona-Demos. „Wenn Demonstrationen stattfinden, aber klar ist, dass gegen Auflagen verstoßen wird, dann müsse zügig und konsequent aufgelöst werden“, sagte sie im RTL/n-tv „Frühstart“. Nur so seien die Corona-Einschränkungen in anderen Bereichen zu rechtfertigen. „Wie soll ich denn jemandem erklären, dass die Hochzeitsfeier aufgelöst wird, weil man sich nicht an Auflagen hält, aber bei Demonstrationen lässt man es laufen?“

Begrenzung

In Sachsen wurde am Dienstag Konsequenzen aus der „Querdenken“-Demo gezogen. Für Kundgebungen mit mehr als 1000 Teilnehmern müssen künftig weitergehende Maßnahmen getroffen werden, um das Infektionsrisiko zu reduzieren, teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber mit. Bislang sieht die sächsische Coronaschutz-Verordnung bei Versammlungen allein das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor. Am Samstag trugen laut Polizei jedoch 90 Prozent der Demo-Teilnehmer keine Maske. Auch der Leipziger Stadtrat wird sich am Mittwoch mit den Geschehnissen befassen. Linke, Grüne und SPD haben dringliche Anfragen eingereicht.

Radikalisierung

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) warnte unterdessen vor einer Radikalisierung von Corona-Leugnern. „Der Einfluss von Rechtsextremisten auf die Szene und die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kann nicht wegdiskutiert werden und er darf nicht unterschätzt werden“, sagte er in Hannover. Der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (Delmenhorst) erklärte am Dienstag, Hunderte bundesweit bekannte Neonazis und Hooligans hätten sich an der „Querdenker-Demo“ am Wochenende in Leipzig beteiligt. In der Corona-Krise witterten Extremisten ihre Chance.