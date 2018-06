BND darf in Frankfurt weiter Daten abgreifen

Leipzig Der Bundesnachrichtendienst (BND) darf weiter Daten am weltweit größten Internetknotenpunkt in Frankfurt am Main abgreifen. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag mitteilte, darf das Bundesinnenministerium die Betreiber des Knotens auf die Herausgabe von Kommunikationsdaten verpflichten. Die Betreibergesellschaft DE-CIX Management GmbH könne sich nicht auf den Schutz des Fernmeldegeheimnisses nach Grundgesetzartikel 10 Absatz 1 berufen, urteilten die Richter in erster und letzter Instanz (BVerwG 6 A 3.16).

Das Gericht teilte mit, der BND sei im Rahmen seiner Aufgaben berechtigt, auf Anordnung des Innenministeriums „internationale Telekommunikationsbeziehungen (...) zu überwachen und aufzuzeichnen“. Das Ministerium könne die „Erbringer von Telekommunikationsdiensten“ verpflichten, diese Überwachung zu ermöglichen, wenn der BND dies beantragt. Die Betreibergesellschaft des Internetknotens wollte mit ihrer Klage den Angaben nach erreichen, dass die Möglichkeit des Innenministeriums, sie zur Kooperation zu verpflichten, als rechtswidrig eingestuft wird. Dieses Begehren sah das Bundesverwaltungsgericht als unbegründet an.