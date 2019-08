Leipzig /Dresden Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Warum gab und gibt es so etwas wie Pegida in Sachsen? Was hat das alles mit dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft in der DDR und der Umbruchphase der vergangenen 30 Jahre zu tun? NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will war im Vorfeld der Wahlen am 1. September in Sachsen unterwegs, um Antworten zu finden. Zu Beginn hat er mit zwei Menschen gesprochen, die aus eigener reicher Erfahrung erklären, wie und warum die Lage im Osten sich so zugespitzt hat.

Alle Beiträge der Serie unter https://www.nwzonline.de/will-macht-ostdeutschland