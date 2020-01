Erstes Urteil nach Leipziger Silvesterrandale

Leipzig Nach nur einer Stunde war der erste Prozess zur Silvesterrandale in Leipzig-Connewitz vorbei: Ein 27-jähriger Straßenkünstler, eher eine Randfigur in dem gewalttätigen Geschehen, wurde am Mittwoch im Amtsgericht Leipzig wegen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Seine Tat: Er hatte einem rennenden Polizisten ein Bein gestellt. Das gab er zu. Zudem soll der Mann 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.