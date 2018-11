Leipzig Mit einem klaren Bekenntnis zu einer starken, ökologischen und sozialen EU wollen sich die Grünen bei der Europawahl im Mai von Populisten und Nationalisten abgrenzen und ihren Siegeszug fortsetzen. In Leipzig stimmten die Delegierten auf einem Parteitag voller Jubel, Selbstbewusstsein und Harmonie mit überwältigender Mehrheit für das Europawahl-Programm. Selbst scharfe Äußerungen ihres baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zur Flüchtlingsfrage konnten eine Partei wie im Rausch nur kurz irritieren.

Am Ende des zweieinhalb Tagen dauernden Treffens beklatschten und feierten sich die rund 1000 Grünen in der großen Halle der Leipziger Messe minutenlang. Ohne Sprechzettel beeindruckte der Vorsitzende Robert Habeck die eigenen Leute mit seinem Plädoyer für ein Europa als „Chiffre dafür, dass Politik wieder Handlungsfähigkeit gewinnt“. In ihrem Wahlprogramm bekräftigen die Grünen nicht nur ihre Forderungen nach EU-weiten Umweltsteuern etwa auf Einweg-Plastik, nach sozialen Mindeststandards und einer Digitalsteuer für Konzerne wie Google und Facebook. Sie erteilen auch allen Gegnern der EU, die wieder mehr Eigenstaatlichkeit wollen, eine klare Absage. „Ein Europa der Vaterländer ist kein Europa“, betonte Habeck.

Für ein wenig Streit sorgte allein das Flüchtlingsthema. Von außen provozierte Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann, der dem Parteitag ferngeblieben war – aus Termingründen, wie es aus seinem Umfeld hieß. Dafür heizte Kretschmann die innerparteiliche Debatte mit einem Interview an. Darin erklärte er: „Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden.“

In seinem Bundesland steht der Ministerpräsident nach der Vergewaltigung einer jungen Freiburgerin durch sieben Syrer und einen Deutschen unter Druck. „Solche testosterongesteuerten Gruppen können immer Böses anrichten“, so Kretschmann. Man müsse sie von Großstädten fernhalten und aufs Land verteilen. Die Idee, einige „in die Pampa“ zu schicken, sei nicht falsch.

„Das ist nicht unsere Sprache“, antwortete darauf Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Mit beinah identischen Formulierungen drückten alle dazu befragten Führungsleute ihr Unbehagen aus, ohne inhaltlich die Auseinandersetzung zu suchen. Die gemeinsame Devise: bloß keine Missstimmung aufkommen lassen.

Uneingeschränkte Rückendeckung erhielt mit 97,9 Prozent der Europa-Abgeordnete Sven Giegold bei seiner Bewerbung als zweiter Spitzenkandidat für die Europawahl. Die auf Platz eins gesetzte Brandenburgerin Ska Keller fuhr mit 87 Prozent ein gutes, aber nicht ganz so herausragendes Ergebnis ein.

Diese Nüchternheit tut einer Partei gut, deren Höhenflug für die Mitglieder, vor allem aber für die Führung allmählich beängstigende Züge annimmt. In aktuellen Umfragen haben die Grünen bei den Frauen sogar die Union knapp überholt und liegen mit 28 Prozent auf Platz eins in der Tabelle aller Parteien. „Wenn nur Frauen wählen dürften in Deutschland, dann wären wir jetzt schon die stärkste Partei“, rief Habeck den Delegierten zu.