Weiterbau der A 39 verzögert sich erneut

Leipzig /Gifhorn Der Bau der Heideautobahn A 39 verzögert sich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beauftragte die Straßenplaner am Donnerstag, einzelne Mängel in den Planungen zu beheben. Eine Ortsumgehung für Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn übersteige die Kompetenz der niedersächsischen Straßenbaubehörde, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier. Auch beim Wasserrecht müssen die Planer der Trasse nachbessern.

Die Umweltschutzorganisation BUND sowie die Gemeinde Jembke hatten geklagt. Das Gericht stimmte dem BUND in Teilen zu, die Bedenken hinsichtlich Umwelt- und Artenschutz wies es jedoch ab. Die Klage der Gemeinde wies das Bundesverwaltungsgericht ebenfalls ab. Die Vorgaben für eine Rastanlage seien bei den Planungen eingehalten worden. Auch der nötige Abstand zur Siedlung sei berücksichtigt worden. Weitere drei Klagen wurden abgetrennt, sie werden am 29. Oktober verhandelt.