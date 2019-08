Leipzig War die Entscheidung des sächsischen Landeswahlausschusses rechtens, die Kandidatenliste der AfD um etwa zwei Drittel einzukürzen? Die Antwort steht seit Freitagnachmittag fest: Die Plätze 19 bis 30 der ursprünglich 61 Plätze umfassenden Landesliste hätte der Wahlausschuss nicht streichen dürfen, den Rest wegen formaler Mängel allerdings schon. Damit bestätigten die Richter des sächsischen Verfassungsgerichtshof in Leipzig eine Entscheidung, die schon in einem Eilverfahren am 25. Juli erging.

Worüber hat das Gericht entschieden ?

Das Gericht musste urteilen, ob die Entscheidung des Landeswahlausschusses von Anfang Juli rechtens war, nur 18 Kandidaten der AfD-Landesliste zur Wahl zuzulassen. Gegen den Beschluss des Gremiums hatten sich der AfD-Landesverband sowie acht Kandidaten, die selbst von der Kürzung betroffen waren, gewehrt. Das erfolgte mit Verfassungsbeschwerden und Eilanträgen. Allerdings ging es bereits in der mündlichen Verhandlung nur noch um 41 gestrichene Bewerber, nicht wie zunächst um 43. Denn für die Listenplätze 54 und 60 fehlten nach Ansicht der Leipziger Richter ohnehin die formalen Voraussetzungen.

Warum genehmigte der Landeswahlausschuss

die Liste nur bis Platz 18 ?

Der Landeswahlausschuss hatte die ursprünglich 61 Bewerber umfassende Liste Anfang Juli aus formalen Gründen auf 18 Kandidaten gekürzt. Dabei wurde vor allem moniert, dass die AfD auf zwei getrennten Parteitagen mit zwei verschiedenen Versammlungsleitern ihre Kandidaten aufstellte und das anfangs beschlossene Wahlverfahren später änderte. Die ersten 30 Bewerber wurden per Einzelwahl bestimmt, der Rest in einem Blockwahlverfahren. Damit sah der Landeswahlausschuss die Chancengleichheit nicht gewährleistet.

Wie entschied das

Gericht ?

Das Gericht ließ am 25. Juli vorläufig auch die Listenplätze 19 bis 30 zur Landtagswahl zu. Bei der Verkündung des Urteils zu den Eilanträgen fand die Vorsitzende Richterin deutliche Worte: „Die Entscheidung des Landeswahlausschusses zur Streichung dieser Listenplätze ist nach vorläufiger Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig.“ Das bekräftigen die Richter am Freitag auch im Hauptsacheverfahren: „Die Entscheidung des Landeswahlausschusses zur Streichung dieser Listenplätze ist nicht mit den sächsischen Wahlgesetzen vereinbar und verletzt die Beschwerdeführer in ihrem Recht auf Chancengleichheit bei der Teilnahme an der Landtagswahl.“ Die Streichung der Listenplätze 31 bis 61 sei hingegen vertretbar und Verfassungsbeschwerden dagegen nicht zulässig.

Ist das Urteil des

Gerichts abschließend ?

Vor den Wahlen ist theoretisch noch eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe denkbar, wenn Beteiligte ihre Prozessgrundrechte verletzt sehen. Allerdings hat das Gericht eine Beschwerde der AfD in dem Fall bereits abgewiesen, die Erfolgsaussichten wären wohl eher gering. Am Freitag erklärte die AfD bereits ihren Verzicht auf einen nochmaligen Gang nach Karlsruhe. Nach den Landtagswahlen besteht die Möglichkeit auf ein Wahlprüfungsverfahren.