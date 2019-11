Leipzig /Löningen Wenn die 23 Delegierten des CDU-Landesverbands Oldenburg beim Bundesparteitag in Leipzig abstimmen, nutzen sie ein iPad. Denn die Partei gibt bei dem am Freitag beginnenden Bundesparteitag an die 1001 Delegierten erstmals Tablet-Computer aus, auf denen Abstimm-Funktionen eingerichtet und die 560 Anträge an den Parteitag abgespeichert sind.

Neben den eigenen Anträgen ist ein Punkt für die Oldenburger Delegierten besonders wichtig: Für die niedersächsische CDU-Politikerin Ursula von der Leyen, die zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt wurde, soll die Vorsitzende des Landesverbands Oldenburg, die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (46) aus Löningen, in den Bundesvorstand der CDU gewählt werden.

Wie CDU-Landesgeschäftsführer Josef Holtvogt mitteilt, sind unter den 560 Anträgen zu Leit- und Sachfragen auch mehr als 40 Anträge aus dem CDU-Landesverband Oldenburg. Drei seien besonders hervorzuheben, erklärt er: „Für eine Zukunft der Landwirtschaft und für eine Landwirtschaft mit Zukunft“ (dabei geht es auch um das Tierwohl und weniger Ni­trateinträge in der Landwirtschaft), ferner ein Antrag zum flächendeckenden Mobilfunk und Breitbandausbau sowie zum Verzicht auf Mehrwertsteuer für Bildungsangebote wie etwa Volkshochschulkurse.

Für die Parteitagsorganisatoren ist die Ausrüstung mit iPads eine Mammutaufgabe. Es werden in der Leipziger Messehalle Stationen eingerichtet, an denen sich die Delegierten, falls erforderlich, technische Hilfe holen können. Über Nacht müssen die iPads abgegeben werden, dann laden sie wieder auf. Der Parteitag beginnt offiziell am Freitag. Die Delegierten treffen aber schon am Donnerstagabend ein.