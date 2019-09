MDR entschuldigt sich für Äußerung

Leipzig Nach Kritik an einer Äußerung der MDR-Moderatorin Wiebke Binder hat sich der Sender am Montag entschuldigt. Dass Binder eine mögliche Koalition aus CDU und AfD im Gespräch mit dem sächsischen CDU-Politiker Marco Wanderwitz in der ARD-Sondersendung zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg als „bürgerlich“ bezeichnete, sei ein „Versprecher“ gewesen. „Dafür entschuldigen wir uns“, teilte MDR-Chefredakteur Torsten Peuker am Montag auf Twitter mit. Vor allem in sozialen Medien wurde kritisiert, der MDR verharmlose damit rechtsextreme Tendenzen in der Partei.