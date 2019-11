Leipzig Der CDU-Bundesparteitag in Leipzig hat am Wochenende einem Antrag des CDU-Kreisverbandes Aurich zur Zukunft der Windenenergie in Deutschland in leicht veränderter Form zugestimmt.

Danach bekennt sich die CDU „zur Windenergie in Deutschland „als unverzichtbaren Teil der Energiewende“. Bundesregierung und CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, „durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Windenergieanlagen an Land entsprechend des für die Errichtung der Klimaziele notwendigen Umfangs errichtet werden“ heißt es in dem Beschluss.

Außerdem soll sichergestellt werden, dass „der, auch für diese Maßnahmen zwingend notwendige, Netzausbau mit hoher Priorität vorangetrieben wird“. „Es ist wichtig, dass wir als CDU weiter zur Energiewende stehen“, erklärte Sven Behrens, CDU-Kreisvorsitzender Aurich, der zu den Delegierten des Leipziger Parteitags gehörte, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Am zweiten Tag des CDU–Parteitages war ein umfangreiches Antragsbuch behandelt worden.

Zudem hatte Markus Söder, Parteichef der Schwesterpartei CSU, eine Rede gehalten. Er hatte angesichts der unsicheren Lage beim Koalitionspartner SPD die Gemeinsamkeit und Geschlossenheit der Union beschworen. Angesichts des Streits über die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte der bayerische Ministerpräsident, sein Versprechen sei, dass man so etwas nie mehr mache.