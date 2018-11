Leipzig „Riesig“ sei es hier, sagt Grünen-Chefin Annalena Baerbock, als sie die gewaltigen Leipziger Messehallen sieht. Selbst die neue Wachstumspartei mit dem enormen Zulauf kann auf ihrem Europaparteitag das gewaltige Gebäude nicht füllen, lässt in der Haupthalle Flächen frei.

Dafür ziert ein beeindruckender Flügel die Bühne, auf dem Igor Levit, von Kunstkritikern als „Jahrhundertpianist“ gefeiert, der die Delegierten mit seinem Spiel der Europahymne in Stimmung bringen soll. Für ihn sei dies der „schönste Flügel“, erinnert Bundesgeschäftsführer Michael Kellner an die harten Flügelkämpfe, die lange die Ökopartei prägten.

Mittlerweile geht es so harmonisch bei ihnen zu, dass sich Parteichef Robert Habeck schon Sorgen macht, es könne der Eindruck von Langeweile entstehen. Es werde keine „traute Einigkeit“ auf dem Parteitag geben, versichert er.

Mit der Ruhe ist es schnell vorbei, als seine Co-Vorsitzende Baerbock ans Mikrofon tritt und mit ihrer Eröffnungsrede stürmische Begeisterung im Saal auslöst. Jubel beim Dank an die Wahlkämpfer aus Bayern und Hessen, Riesenapplaus beim Lob des Friedensprojektes Europa, Beifall für die Kritik an der langsamen Gangart der Bundesregierung in der Europa-Politik, bei der die Grünen eine Antwort auf die Reformpläne von EU-Kommissionspräsident Juncker und Frankreichs Staatschef Macron vermissen. „Wir haben anderthalb Jahren gewartet“, sagt Baerbock. Und so wollen die Grünen die Chance nutzen und die Lücke mit eigenen Antworten und Ideen füllen. „Wir kämpfen für Europa“, ruft Baerbock.

Bei Europa sind die Grünen geschlossen wie bei kaum einem anderen Thema, lassen keine Zweifel an ihrem klaren Bekenntnis zur EU und die Absage an alle Forderungen, Politikbereiche an die Nationalstaaten zurück zu geben.

Das Thema Flüchtlinge und Migration umgeht Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, als er das Programm des Parteitages vorstellt. Erst auf Nachfrage räumt er ein, dass dort nicht alle mit der Vorstandslinie zufrieden sind. „Das Recht auf Asyl ist nicht verhandelbar. Auch wenn nicht alle, die kommen, bleiben können“, heißt es im Wahlprogramm. Schon diese kleine Einschränkung wollen Kritiker, unter ihnen die ehemalige Parteichefin Claudia Roth, streichen.