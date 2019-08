Leipzig /Pödelwitz /Görlitz Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Warum gab und gibt es so etwas wie Pegida in Sachsen? NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will war im Vorfeld der Wahlen am 1. September in Sachsen unterwegs, um Antworten zu finden.

Das Bergbauunternehmen Mibrag will südlich von Leipzig das Dorf Pödelwitz wegbaggern, um an die Kohle darunter zu kommen. Die Einwohner wehren sich.

„will Macht Ostdeutschland“ - Angst Vor Dem Zweiten Umbruch Der große Zank um die Kohle

Unterdessen ist der Konflikt um den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 zum Megathema im Osten geworden - und auch eins im Wahlkampf.

