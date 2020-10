Umfahrung: Bahn-Streit kurz vor Entscheidung

Leipzig Die Deutsche Bahn soll das Rettungskonzept für den Ausbau der Zugstrecke durch Oldenburg verbessern. Eine entsprechende Aufforderung erteilte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwochabend bei der Verhandlung über mehrere Klagen gegen das Großprojekt der Bahn.

Der siebte Senat unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Gerichts, Andreas Korbmacher, regte an, auf Forderungen der Stadt Oldenburg einzugehen. Dazu zählt vor allem, für Feuerwehr und Rettungskräfte mehr und breitere Zugänge zu den Gleisen zu schaffen als bislang geplant. Der Vertreter der Bahn, Rechtsanwalt Matthias Vogt, erklärte sich bereit, seine Mandantin werde die Breite der Türen an einigen Stellen prüfen. Keine Zusagen machte er zur Zahl der Zugänge.

Das Bundesverwaltungsgericht befasste sich am Mittwoch mit der Frage der Rechtmäßigkeit des in Oldenburg umstrittenen Bahnausbaus. Die Stadt Oldenburg, mehrere Anlieger und die Bundesvereinigung für Schienenlärm sowie das an der Bahnlinie angrenzende Unternehmen Kommunale Dienste Oldenburg hatten geklagt. Das Urteil will der Senat am 15. Oktober verkünden.

Breiten Raum nahm in Leipzig die Prognose zur Entwicklung der Zugzahlen nach Wilhelmshaven ein. Das Gericht hakte bei der Entwicklung im Personennahverkehr nach. Wie viele Personenzüge im Jahr 2030 erwartet werden, blieb in der Verhandlung offen und soll jetzt schriftlich geklärt werden.