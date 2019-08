Leipzig Warum ist die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich? Warum gab und gibt es so etwas wie Pegida in Sachsen? NWZ-Nachrichtenchef Alexander Will war im Vorfeld der Wahlen am 1. September in Sachsen unterwegs, um Antworten zu finden.

Frauke Petry (Foto: Will)

Im Gespräch mit Frauke Petry geht es unter anderem darum, warum die Ostdeutschen so wütend sind, warum Frauke Petry die AfD für „unanständig“ hält und was sie unter „anständigem“ Konservativismus versteht. Außerdem klärt sich die Frage, warum sie sich eine Art Donald Trump für Deutschland wünscht.

