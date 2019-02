Lemwerder Auf der Lürssen-Werft in Lemwerder (Kreis Wesermarsch) haben mit dem sogenannte Brennstart, der Fertigung der ersten Stahlplatten, am Donnerstag die Bauarbeiten für fünf neue Marine-Korvetten begonnen. „Heute ist ein guter Tag für die Marine“, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Die rund 90 Meter langen Schiffe werden in Kooperation dreier Unternehmen an Werftstandorten in Lemwerder und Bremen, Kiel, Wolgast sowie Hamburg gefertigt und sollen ab 2022 nach und nach ausgeliefert werden. Der Großauftrag hat ein Gesamtvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro. Für die Waffensysteme kommen rund 500 Millionen Euro hinzu. Auftragnehmer ist eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE K130), der federführend die Lürssen-Werft sowie die Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems und German Naval Yards Kiel angehören. Heimathafen der Korvetten ist Rostock-Warnemünde.