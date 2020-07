Linda Teuteberg: FDP-Generalsekretärin vor dem Aus?

Berlin Es gibt kein Dementi und auch keine Rückendeckung mehr. Um Linda Teuteberg wird es einsam. Sie ist eine Generalsekretärin auf Abruf. Die Parteimanagerin der Liberalen steht offenbar vor dem Aus. Parteichef Christian Lindner plane ohne sie, werde auf dem nächsten Bundesparteitag am 19. September in Berlin bereits einen Nachfolger präsentieren, heißt es aus Parteikreisen. In der FDP-Spitze wird mit einem Rückzug Teutebergs gerechnet, um den Weg frei zu machen für Lindners Plan eines Wechsels. Teuteberg sei ein starker Teil des Teams, sagt Lindner nur. Wie eine Jobgarantie klingt das nicht.

Seit Monaten steckt die FDP im Umfragetief und in einer Krise. Der Unmut an der Basis und in der Bundestagsfraktion ist groß. Die Angst geht um, dass die Liberalen bis zur Bundestagswahl nicht aus dem Tief herauskommen und wieder um den Einzug zittern müssen.

Schwerer Fehler

Scheitert die FDP bei der nächsten Bundestagswahl wieder an der Fünf-Prozent-Hürde und landet wie 2013 wieder in der Außerparlamentarischen Opposition? Damals waren die Liberalen aus dem Bundestag geflogen. Vier Jahre später kehrten sie ins Parlament zurück, gingen jedoch nicht in die Regierung, ließen die Jamaika-Verhandlungen mit der Union und den Grünen platzen. „Es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren“, hatte Lindner damals den überraschenden Schritt begründet. Eine Entscheidung, die damals nicht unumstritten in der Partei war. Heute halten sie viele für einen schweren Fehler und eine der Ursachen für die aktuelle Schwäche der Partei.

Alarmglocken schrillten

Teuteberg sei zu blass gewesen, habe nur wenig bewirkt, trete öffentlich kaum in Erscheinung, heißt es unter Parteifreunden. Beim Debakel in Thüringen, als sich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hatte wählen lassen, sei Teuteberg abgetaucht gewesen. Dabei war es Parteichef Lindner, der sich zunächst hinter Kemmerich gestellt und den Kurs gebilligt hatte, bevor er die Notbremse zog und den Kurzzeit-Ministerpräsidenten zum Rückzug drängte. Spätestens als die Freidemokraten danach in Hamburg aus der Bürgerschaft flogen, schrillten die Alarmglocken.

In den Meinungsumfragen liegen die Liberalen wieder nur bei fünf Prozent wie der aktuelle Deutschlandtrend zeigt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würde es eng werden.

Teutebergs Tage als Generalsekretärin scheinen gezählt. Dabei hatten Lindner und die FDP-Führung hohe Erwartungen in sie gesetzt, als sie im April 2019 die Aufgabe übernahm. Die Juristin aus Brandenburg sollte vor allem im Osten und bei Frauen punkten. Doch der erhoffte Teuteberg-Effekt blieb aus. An der Fokussierung auf Parteichef Lindner änderte auch sie nichts. Jetzt soll ihr ein Mann aus dem Westen folgen, heißt es. Schließlich gilt es, die FDP auf den Bundestagswahlkampf vorzubereiten. Als einer der möglichen Kandidaten gilt Johannes Vogel, FDP-Generalsekretär aus NRW, der dort erfolgreich arbeitet und auch in der Bundestagsfraktion hohes Ansehen genießt.

Sündenbock?

Wird Teuteberg jetzt zum Sündenbock gemacht? Soll ihr Rückzug von Lindners eigenen Fehlern ablenken? Die Ein-Mann-Show des Vorsitzenden stößt in der Partei immer mehr auf Kritik. Für die aktuelle Schwäche sei auch und vor allem er verantwortlich, heißt es. Die Auswechslung der Generalsekretärin sei jetzt „seine letzte Patrone“.