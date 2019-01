Lingen Umweltverbände und Bürgerinitiativen drängen auf Aufklärung der Ursachen und Auswirkungen des Feuers in der Lingener Brennelementefabrik. Der Brand war am 6. Dezember in einem Labor im nuklearen Teil der Fabrik ausgebrochen. In einem am Dienstag bekanntgemachten Schreiben an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) fragen die Initiativen unter anderem nach Anzeichen für ein mögliches Verschulden des Betreibers. Sie wollen zudem wissen, warum in dem betreffenden Labor der Anlage überhaupt brennbare Materialien wie eine Tischplatte aus Kunststoff vorhanden waren.

„Bis Weihnachten gab es alle paar Tage neue Versionen zum Ablauf des Störfalls“, sagte Christina Burchert vom Arbeitskreis Umwelt Schüttorf: „Seither herrscht Schweigen.“ Wegen des Vorfalls haben Atomkraftgegner bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück auch Strafanzeigen gegen den Betreiber unter anderem wegen Bodenverunreinigung, Luftverunreinigung sowie des unerlaubten Umgangs mit radioaktiven und anderen gefährlichen Stoffen eingereicht.

Für diesen Sonnabend (19. Januar) rufen die Atomkraftgegner zu einer weiteren Demonstration gegen die Brennelementefabrik auf. Sie beginnt um 13 Uhr am Bahnhof Lingen. Motto der Demonstration ist „40 Jahre sind genug – Brennelementefabrik jetzt stilllegen“. Veranstalter der Demonstration sind der Elternverein Restrisiko Emsland, das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen und der AKU Schüttorf. Rund 20 weitere Initiativen und Verbände rufen zur Teilnahme an der Demonstration auf, darunter auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz.

Die Brenn­elementefabrik und die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau sind vom deutschen Atomausstieg ausgenommen und haben unbefristete Betriebsgenehmigungen. Beide Anlagen beliefern Atomkraftwerke in mehreren europäischen Ländern mit Kernbrennstäben, darunter auch als besonders störanfällig geltende Reaktoren in Belgien und Frankreich.