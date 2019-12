Lissabon /Madrid Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach ihrer erneuten Segelreise über den Atlantik wieder zurück in Europa. Der Katamaran „La Vagabonde“ mit der 16-Jährigen an Bord lief am Dienstag nach drei Wochen auf See in den Hafen Doca de Santo Amaro in Lissabon ein. Für die letzten Seemeilen brauchte das Boot wegen lauer Winde mehrere Stunden. „Ich fühle mich gut. Ich möchte jetzt weitermachen, ich fühle mich voller Energie“, sagte sie, nachdem sie von ihren Anhängern begrüßt worden war. Thunberg wird es nun doch noch zum UN-Klimagipfel nach Madrid schaffen, der am Montag eröffnet wurde.

Bei der zweiwöchigen Konferenz verhandeln 196 Staaten und die EU darüber, wie das Pariser Klimaabkommen verwirklicht und die Erderhitzung eingedämmt werden kann. Am Dienstag warnte die Weltwetterorganisation, dass das Jahrzehnt von 2010 bis 2019 wohl das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen war. 2019 dürfte demnach das zweit- oder drittwärmste Jahr werden. Am Freitag plant die von Thunberg initiierte Klimabewegung Fridays for Future im Zentrum Madrids eine Großdemo mit Hunderttausenden Teilnehmern.

Für Thunberg war es bereits der zweite Transatlantik-Törn innerhalb von vier Monaten: Im August war sie unter anderem für den ursprünglich in Chile geplanten Klimagipfel nach Amerika gesegelt. Auf der Hinfahrt hatten sie der Oldenburger Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi mit einer Hochsee-Rennjacht in nur 14 Tagen über den Ozean gebracht.