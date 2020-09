Bischof ist neuer Abt in Loccum

Loccum Mit einem Festgottesdienst ist der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Ralf Meister, am Samstag in sein Amt als Abt des Klosters Loccum eingeführt worden. Meister folgt auf Horst Hirschler (87), der 20 Jahre lang an der Spitze des ehemaligen Zisterzienser-Klosters nahe des Steinhuder Meeres stand.

Der Prior des Klosters, Arend de Vries, Geistlicher Vizepräsident im Landeskirchenamt der Landeskirche, dankte dem sichtlich bewegten bisherigen Abt für seine Arbeit und Liebe zum Kloster. Er habe das Amt mit Leidenschaft ausgefüllt und das Kloster zu einem öffentlichen Ort gemacht. Seine hohe Präsenz im Kloster, in der Gemeinde und im Ort habe den Menschen viel gegeben.

Meister wurden anschließend feierlich die Insignien des Klosters überreicht: ein Kreuz, ein Ring und der silberne Krummstab.