Zweiter Lockdown im Dezember: Diese Regeln gelten ab Mittwoch in Deutschland

Berlin Aus dem wirkungslosen Teil-Lockdown wird ab diesem Mittwoch ein weitergehender Voll-Lockdown – mit dann hoffentlich sinkenden Corona-Zahlen in Deutschland. Das sind die Beschlüsse von Bund und Ländern im Einzelnen:

Lockdown im Einzelhandel: Nur noch täglicher Bedarf

Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar geschlossen. Ausnahmen gelten für: Geschäfte für Lebensmittel, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, den Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, den Weihnachtsbaumverkauf und den Großhandel.

Lockdown bei Dienstleistungen: Friseure müssen schließen

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie beispielsweise Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden ebenfalls geschlossen. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben jedoch möglich.

Kontaktbeschränkungen: Kinder unter 14 zählen nicht

Weiterhin dürfen sich nur maximal fünf Verwandte, Freunde oder Bekannte aus höchstens zwei Hausständen privat treffen. Kinder bis 14 Jahre sind von dieser Beschränkung ausgeschlossen.

Weihnachten im Lockdown: Ausnahmen über die Feiertage

Die Länder lassen – abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen – von dieser Beschränkung für die Zeit vom 24. bis 26. Dezember Ausnahmen zu und ermöglichen Feiern im „engsten Familienkreis“, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren bedeutet. Niedersachsen übernimmt die Vorgabe des Bundes ohne Verschärfungen. Der engste Familienkreis wird definiert als Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren Haushaltsangehörige.

Einzelhandel, Schulen, Friseure Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab Mittwoch

Eine fixe Personenobergrenze gibt es damit nicht, schließlich ist die Größe des beteiligten Haushalts und die Zahl der Kinder nicht festgelegt. Am Ende könnten auch „mehr als zwei Hausstände oder fünf Personen über 14 Jahren“ beisammen sein.

Silvester im Lockdown: Verkauf von Pyrotechnik verboten

Am Silvester- und am Neujahrstag gilt bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Der Verkauf von Pyrotechnik wird generell verboten, vom Zünden von Silvesterfeuerwerk wird generell dringend abgeraten. Zudem gilt ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen, die die Kommunen definieren sollen.

Schulen im Lockdown: Notbetreuung und Homeschooling

Auch an den Schulen sollen vom 16. Dezember bis 10. Januar Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Daher werden in diesem Zeitraum Schulen grundsätzlich geschlossen, oder – wie etwa in Niedersachsen – die Präsenzpflicht wird ausgesetzt und Distanzlernen (Homeschooling) angeboten. Eine Notfallbetreuung wird sichergestellt. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen vorgesehen werden.

Kitas im Lockdown: Bezahlter Urlaub für Eltern möglich

In Kindertagesstätten wird analog zu Schulen verfahren. Eine Notbetreuung wird eingerichtet. Für Eltern werden aber vor allem zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder bezahlten Urlaub zu nehmen.

Lockdown am Arbeitsplatz: Großzügige Homeoffice-Lösungen

Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können.

Lockdown in der Altenpflege: Masken und Schnelltests

Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests. Die Länder werden eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen anordnen. In Regionen mit erhöhter Inzidenz soll der Nachweis eines aktuellen negativen Coronatests für die Besucher verbindlich werden.

Alkohol in der Öffentlichkeit: Bis 10. Januar verboten

Das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit wird vom 16. Dezember bis 10. Januar verboten. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt.

Gastronomie im Lockdown: Lieferdienste erlaubt

Die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause durch Gastronomiebetriebe sowie der Betrieb von Kantinen bleiben möglich. Der Verzehr vor Ort bleibt untersagt.

Gottesdienste während der Lockdowns: Abstand beachten

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und eine Maskenpflicht auch am Platz eingehalten wird. Den Besuchern ist zudem Gesang untersagt. Bei Zusammenkünften, in der Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, ist ein Anmeldungserfordernis einzuführen.