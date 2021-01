Frage des Tages: Was halten Sie von einer nächtlichen Ausgangssperre?

Oldenburg Die Regeln für den Corona-Lockdown sollen noch einmal verschärft werden. Auch über eine mögliche nächtliche Ausgangssperre diskutieren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer an diesem Dienstag. In Bayern gilt sie bereits, in Niedersachsen hält die Regierung davon aber eher wenig.

Frage des Tages Schicken Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema an fragedestages@nwzmedien.de. Mit Ihrer Einsendung stimmen Sie zu, dass wir Ihren Kommentar redaktionell weiterverarbeiten dürfen.

Was meinen Sie? Wäre eine nächtliche Ausgangssperre ein richtiges Mittel, um Kontakte und damit weitere Corona-Infektionen zu verhindern? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und stimmen Sie hier bei unserer Umfrage ab.