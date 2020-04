Erinnerung: KZ vor 75 Jahren befreit

Lohheide Ausgehungerte Menschen in zerlumpter Kleidung und nackte Leichen, die aufgetürmt auf der Erde herumliegen. Die Bilder aus dem am 15. April 1945 befreiten Bergen-Belsen gingen um die Welt und wurden zum Symbol für die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Das Konzentrationslager bei Celle in Niedersachsen war das einzige, das von britischen Truppen befreit und eines der wenigen, das nicht zuvor von der SS geräumt wurde.

In einem einmaligen Vorgang hatten die Engländer mit der Wehrmacht ein Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt. SS-Reichsführer Heinrich Himmler hatte einer kampflosen Übergabe zugestimmt. Was ihn dazu bewog, ist unklar – möglicherweise die im Lager grassierende Fleckfieberepidemie, die eine Evakuierung wohl kaum zugelassen hätte.

Als die britischen Truppen in Bergen-Belsen eintrafen, stießen sie auf völlig entkräftete, todkranke Insassen. Der erhoffte Jubel angesichts der Befreiung blieb aus. „Wir hatten so lange von Dreck und Tod umgeben gelebt, dass wir es kaum noch merkten“, sagt die Überlebende Anita Lasker-Wallfisch. Erst wenige Tage vor der Befreiung hatte sie mit ihrer Schwester Verstorbene quer durchs Lager in ein Massengrab zerren müssen.

Bergen-Belsen diente zunächst als Lager für Kriegsgefangene. Seit 1943 war es ein KZ für Juden aus ganz Europa. Im Herbst 1944 wurden zahllose Frauen aus Auschwitz-Birkenau und anderen Vernichtungslagern im Osten dorther gebracht. Unter ihnen war Anne Frank, die 1945 an Typhus starb. In Bergen-Belsen gab es keine Gaskammern, die Menschen kamen durch Hunger und Seuchen um.

Im Januar 1945 wurden 1000 Tote gezählt, im Februar schon 7000, im März dann weitere 18 000. Das Krematorium reichte nicht aus, um alle Leichen zu verbrennen. Am Tag der Befreiung drängten sich über 50 000 Häftlinge auf dem Gelände. Leichen wurden in Massengräbern bestattet, die Überlebenden in die nahe gelegenen Wehrmachtskasernen gebracht. Dort starben noch rund 14 000 Insassen an den Folgen der Haft. Insgesamt kamen im KZ Bergen-Belsen nach heutigen Erkenntnissen mindestens 52 000 Menschen ums Leben.

Um den 15. April finden in Bergen-Belsen alljährlich Gedenkveranstaltungen statt, an denen auch Überlebende teilnehmen. Zum Jubiläum in diesem Jahr war eine besondere Feier mit mehreren Tausend Gästen und 120 Überlebenden geplant, die aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden musste. Sie soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.