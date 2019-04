300 Aktivisten in London festgenommen

London Die britische Polizei hat seit Montag mehr als 300 Umweltaktivisten in London festgenommen. Sie waren einem Aufruf der Bewegung Extinction Rebellion gefolgt, in diesen Tagen weltweit in mehr als 30 Ländern, darunter Deutschland, für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Zum Protest gehört auch, Brücken und Straßen für den Autoverkehr zu blockieren. Einige Demonstranten versuchten am Mittwoch, den U-Bahn-Verkehr teilweise lahmzulegen. Drei Aktivisten klebten sich von außen an einen Zug fest. Andere klebten sich an den Gartenzaun von Oppositionsführer Jeremy Corbyn in London. Er verließ sein Haus, ohne mit ihnen zu sprechen.