London /Aberdeen Das Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens hat die letzte parlamentarische Hürde genommen. Das Oberhaus, die zweite Kammer des britischen Parlaments, verabschiedete das Gesetz am Freitag. Es fehlte nur noch die Unterschrift von Königin Elizabeth II., damit es in Kraft treten kann. Gegen das Gesetz hatte es heftigen Widerstand der Regierung von Premierminister Boris Johnson gegeben.

Der Gesetzentwurf hatte bereits am Mittwoch gegen den Willen Johnsons alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, falls bis zum 19. Oktober kein EU-Austrittsabkommen ratifiziert sein sollte.

Indessen lehnen die Oppositionsparteien eine vom Premierminister angestrebte Neuwahl Mitte Oktober ab. Darauf einigten sich Labourchef Jeremy Corbyn und weitere führende Politiker in London.

Die Regierung hatte angekündigt, am Montag einen neuen Anlauf zu nehmen, um eine Neuwahl durchzusetzen: Der Premierminister will am 15. Oktober wählen lassen, um dann zwei Tage später beim EU-Gipfel mit einem Mandat für seinen Brexit-Kurs zu erscheinen. Johnson war damit bei einem ersten Versuch am Mittwoch krachend im Parlament gescheitert.

Johnson will Großbritannien am 31. Oktober notfalls auch ohne Abkommen aus der Staatengemeinschaft führen. Er hofft, die EU damit zu Zugeständnissen bei dem Brexit-Deal bewegen zu können. Das von seiner Vorgängerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ist bereits drei Mal im Unterhaus in London durchgefallen.

Unterdessen lehnte ein Gericht in London eine Klage gegen die von Johnson verhängte mehrwöchige Zwangspause des Parlaments ab. Die Richter des High Courts ließen am Freitag jedoch eine Berufung am höchsten Gericht zu. Dort soll es am 17. September weitergehen.

Johnson beteuerte am Donnerstag bei einer Rede vor Polizisten in West Yorkshire im Norden Englands, er würde lieber „tot im Graben liegen“, als eine Brexit-Verschiebung zu beantragen. Am Rande seines Besuchs bekam er auch noch eine heftige Abfuhr von einem Einheimischen – aber auf sehr britische Art, wie auf einem Video des Senders BBC zu sehen ist, das zum Hit im Kurznachrichtendienst Twitter wurde. „Bitte verlassen Sie meine Stadt“, sagte der Mann in einem äußerst höflichen Ton, schüttelte Johnson die Hand und klopfte ihm auf die Schulter. „Das werde ich, sehr bald“, antwortete dieser.

Am Freitag reiste Johnson in der Tat weiter. Im schottischen Aberdeen besuchte er die Darnford Farm und versprach den Bauern eine neue Finanzhilfe nach dem Wegfall der EU-Hilfen. Und er sorgte für das nächste Gelächter, als er einen Bullen am Strick führen wollte. Das Tier spielte nicht mit und schubste auch noch einen Polizisten in Zivil fast um.

Youtube-Video unter bit.ly/videotown