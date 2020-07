Analyse: Johnson räumt Fehler ein

London Nach dem ersten Jahr im Amt räumt der britische Premierminister Boris Johnson Fehler bei der Bekämpfung der Corona-Krise ein. „Natürlich gibt es Dinge, die wir falsch gemacht haben“, sagte er dem Nachrichtensender Sky News. „Wir müssen so schnell wie möglich aus unseren Fehlern lernen.“ Das Schlimmste dürfte „Mitte nächsten Jahres“ vorbei sein. Großbritannien ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Europa.