London /Berlin Großbritannien bereitet sich auf einen ungeregelten Ausstieg aus der Europäischen Union vor. Am Dienstagnachmittag traf sich in der Regierungszentrale in der Downing Street zum ersten Mal das Kabinettskomitee, das ausschließlich mit den Planungen für einen sogenannten No-Deal-Brexit beauftragt ist. Die Regierung will, wie die „Times“ meldete, „die größte staatlich finanzierte PR-Kampagne seit dem Zweiten Weltkrieg“ lancieren. Der Propagandafeldzug, der rund 100 Millionen Pfund kosten soll, will mit TV-Spots, Anzeigen in Zeitungen und Videos auf sozialen Medien die Bevölkerung und Firmen auf die Konsequenzen eines No-Deal-Brexit hinweisen.

Man operiere auf der Arbeitsthese, erklärte der für die No-Deal-Koordination zuständige Minister Michael Gove, dass der Brexit zum 31. Oktober „ohne Wenns, ohne Abers“ erfolgen werde. Er will die Vorbereitungen dafür „auf Hochtouren“ bringen. Dabei geht der Vizepremier davon aus, dass die EU keinen neuen Austrittsvertrag verhandeln will. Eine Sprecherin des Premierministers bestätigte am Montag, dass Boris Johnson nur dann zu Gesprächen nach Brüssel aufzubrechen gedenke, wenn man dort bereit wäre, den Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren – was EU-Politiker bisher übereinstimmend und konsequent zurückgewiesen haben. „Daher müssen wir davon ausgehen“, erklärte die Sprecherin, „dass es am 31. Oktober einen No-Deal-Brexit geben wird.“ Die Finanzmärkte reagierten darauf mit Pfund-Verkäufen und ließen die Landeswährung auf ein Zweijahrestief absacken.

Währenddessen bereist der neue Premierminister das Land. Boris Johnson hat sich selbst den zusätzlichen Amtstitel „Minister für die Union“ verliehen und will mit seinen Abstechern in die vier Ecken des Königreichs den Zusammenhalt von England, Schottland, Wales und Nordirland beschwören. Bei seinem Aufenthalt in Schottland schlug ihm jedoch offene Feindschaft entgegen. Als er die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon in Edinburgh traf, buhte ihn eine Menschenmenge vor ihrem Amtssitz Bute House lautstark aus. Johnson zog es vor, nach dem Gespräch mit Sturgeon Bute House durch die Hintertür zu verlassen.

Auch bei seinem Abstecher nach Wales am Dienstag traf der Premierminister auf Kritik. „Er hat kein Mandat für einen No-Deal-Brexit“, sagte der walisische Premierminister Mark Drakeford. „Das wäre katastrophal für Wales“, sagte er.