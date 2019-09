London Einer der ersten Volksvertreter, der am Mittwoch zu seiner Arbeit im Unterhaus zurückeilte, war Stewart McDonald. Der Abgeordnete der schottischen SNP wollte auf Nummer sicher gehen und reservierte sich seinen Sitzplatz. Er platzierte sein Namenskärtchen über der grünen Lederbank für die „Prayers“, die Gebete, mit denen jede Sitzung des Parlaments eröffnet wird. Dann postete er davon stolz ein Foto auf Twitter: „Sitz gebucht.“

Wenige wollten verpassen, was ein historisches Urteil des Supreme Court tags zuvor ermöglicht hatte. Das Oberste Gericht des Königreichs hatte am Dienstag geurteilt, dass die fünfwöchige Zwangspause, die Premierminister Boris Johnson dem Parlament verordnet hatte, rechtswidrig ist. Man darf die Volksvertreter nicht einfach wegschicken, war die Botschaft des Gerichts.

Die Stimmung im Haus am Mittwoch war so gespalten wie es das ganze Land zur Zeit über den Brexit ist. Die Abgeordneten der Regierungsfraktion der Konservativen schäumen vor Wut. Sie sehen in der Gerichts-Aktion vor allem ein Manöver von Brexit-Gegnern, die verhindern wollen, dass Boris Johnson das Land wie versprochen „komme, was wolle“ aus der EU führt. Der Supreme Court habe „eindeutig seine Befugnisse überschritten“, meinte der konservative Abgeordnete Sir Desmond Swayne und verlangte kurzerhand die Abschaffung des Obersten Gerichts. Auch Kabinettsmitglied Jacob Rees-Mogg sprach von einem „verfassungsrechtlichen Putsch“ der Richter. Oppositionspolitiker dagegen liefen am Mittwoch beschwingten Schrittes durch die ehrwürdigen Hallen des Palastes von Westminster, wie das Parlament offiziell heißt. „Endlich können wir uns die Regierung wieder vorknöpfen“, freute sich der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw, und der Regierung beim Brexit auf die Finger schauen.

Was Hinterbänkler wie Bradshaw vor dem geplanten Austrittstermin am 31. Oktober ausrichten können, ist allerdings noch unklar. Vielleicht werden sie das sogenannte Benn-Gesetz, das einen No-Deal-Brexit verhindern soll, noch einmal hervorholen und durch Zusätze stärken, so dass dem Premierminister Boris Johnson kein Schlupfloch bleibt und er eine Fristverlängerung in Brüssel beantragen muss. Sicherlich werden sie dem Premier das Regieren schwer machen, denn Johnson fehlen im Unterhaus mehr als 40 Stimmen für eine Mehrheit. Ein Misstrauensvotum gegen ihn ist allerdings vorerst ausgeschlossen, da Labour und die Liberaldemokraten zunächst sicherstellen wollen, dass es zu keinem No-Deal-Brexit kommen kann.

Die unerhörte und beispiellose Niederlage der Regierung vor dem Supreme Court scheint tags darauf zu keinen anderen Konsequenzen geführt zu haben als der Wiedereinberufung der Parlamentarier. Man hätte auf Regierungsseite Rücktritte erwartet, oder doch zumindest Entschuldigungen. Doch Michael Gove, der Minister für die No-Deal-Brexit-Planung, stellte klar, dass das nicht passieren würde. Der Supreme Court habe eine Entscheidung getroffen, die man respektieren müsse, aber er halte sie dennoch für falsch. Es werde weder Rücktritte geben, noch eine Entschuldigung.