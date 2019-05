London Die britische Premierministerin Theresa May will ihr Brexit-Abkommen mit einer Reihe von Versprechungen an das eigene Lager und die Opposition im vierten Anlauf doch noch durch das Parlament bringen. Unter anderem kündigte sie am Dienstag an, die Abgeordneten könnten Anfang Juni auch darüber abstimmen, ob es ein zweites Brexit-Referendum geben soll. Zuvor müssten sie aber dem Brexit-Vertrag zustimmen, was nach wie vor unwahrscheinlich erscheint.

Das britische Unterhaus hatte das von May mit der EU ausgehandelte Abkommen bereits drei Mal abgeschmettert. Und auch Alternativen fanden keine Mehrheit.

Nun besserte May mit einigen Zugeständnissen nach. Neben der Möglichkeit einer Abstimmung über ein zweites Brexit-Referendum machte sie auch Zusicherungen zu Arbeitnehmerrechten und Umweltschutz, die der Labour-Opposition wichtig sind. Kritiker in ihrer eigenen Partei versucht May mit dem Versprechen zu gewinnen, sie werde zurücktreten, wenn das Parlament den Brexitvertrag beschlossen habe.

Bis zu einem zweiten Brexit-Referendum wäre es allerdings ein weiter Weg. Zunächst müsste May eine Mehrheit für ihr Abkommen zustande bringen, anschließend müssten die Abgeordneten mehrheitlich für ein zweites Referendum stimmen.

Großbritannien hätte die EU eigentlich am 29. März verlassen sollen, mit einer anschließenden Übergangszeit bis Ende 2020. Als dieser Termin nicht zu halten war, stimmte die EU einer Verlängerung der Frist bis zum 31. Oktober zu.