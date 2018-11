Brexit: May droht ein Ultimatum

London Führende britische Euroskeptiker aus der konservativen Partei von Premierministerin Theresa May haben den Druck auf die Regierungschefin erhöht. Gemeinsam mit der nordirischen Protestantenpartei DUP setzten sie May in einem Zeitungsartikel im „Sunday Telegraph“ ein Ultimatum zur Änderung ihrer Brexit-Pläne.

Falls May dem nicht nachkomme, würden etwa 80 Pro-Brexit-Hardliner aus den Reihen der Tories im Parlament gegen ihren Plan stimmen, warnte der Vize-Vorsitzende der Gruppe, Steve Baker. Knackpunkt in den Brexit-Verhandlungen ist die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland offen gehalten werden kann. Im Gespräch ist, dass Großbritannien im Notfall in der Europäischen Zollunion bleibt, bis eine bessere Lösung gefunden ist. Die Euroskeptiker wollen, dass May diesen „Backstop“ genannten Kompromiss für inakzeptabel erklärt.