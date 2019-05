London In der konservativen britischen Regierungspartei wächst der Widerstand gegen einen Brexit-Kompromiss mit der oppositionellen Labour-Partei. Gut ein Dutzend Tory-Politiker riefen Premierministerin Theresa May in einem Brief in der „Times“ am Dienstag dazu auf, die Labour-Forderung nach einer Zollunion mit der EU abzulehnen.

Unterzeichnet war der Brief unter anderem von Ex-Außenminister Boris Johnson sowie den ehemaligen Brexit-Ministern David Davis und Dominic Raab. Nach Willen von Labour um ihren Führer Jeremy Corbyn soll das Land in einer Zollunion mit der EU bleiben. Deren Mitglieder haben gemeinsame Außenzölle, an den Binnengrenzen gibt es dann keine Zölle mehr. Warenkontrollen sind daher weitgehend überflüssig. Befürworter eines deutlichen Bruchs mit Brüssel lehnen das aber ab, weil London dann nach dem Austritt aus der EU keine eigenen Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie den USA oder China abschließen könnte.