Briten vor spannender Wahl

London Die Parlamentswahl in Großbritannien an diesem Donnerstag könnte möglicherweise doch spannender werden als zuletzt gedacht. Einer großangelegten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, ist der Vorsprung der Konservativen von Premierminister Boris Johnson auf die Labour-Partei von Herausforderer Jeremy Corbyn kleiner geworden.

Ende November hatte eine ähnliche Erhebung noch eine Mehrheit von 68 Abgeordneten für die Konservativen ergeben, nun gehen die Wahlforscher nur noch von einem Vorsprung von 28 Mandaten vor den anderen Parteien aus.

Die Briten sind an diesem Donnerstag von 8 bis 23 Uhr (MEZ) zur Stimmabgabe aufgerufen. Mit einem vorläufigen Endergebnis wird erst im Laufe des Freitags gerechnet.