Briten zurück am Verhandlungstisch

London /Brüssel Großbritannien nimmt die festgefahrenen Verhandlungen über ein mögliches künftiges Handelsabkommen mit der EU wieder auf. Nachdem die Regierung in London die Gespräche vergangene Woche schon für praktisch beendet erklärt hatte, hieß es am Mittwochabend aus dem Büro von Premierminister Boris Johnson, man sei bereit, das EU-Team zu „intensivierten“ Verhandlungen in dieser Woche zu empfangen.