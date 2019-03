London /Brüssel Am Anfang eine überstürzte Rettungsmission in Straßburg, wo die britische Premierministerin Theresa May am Montag um allerletzte Zugeständnisse der EU feilschte. Am Ende in London der Wunsch nach Verschiebung des Brexits. Zwei Wochen vor dem ursprünglich angekündigten EU-Austritt Großbritanniens versinkt das historische Projekt in einem beispiellosen Durcheinander. Fünf Lehren lassen sich dennoch ziehen.

1. Wir wissen,

was nicht kommt

Das britische Unterhaus hat drei wichtige Entscheidungen getroffen: Es stimmte gegen den von May mit viel Mühe und nächtlichem Einsatz nachgebesserten EU-Austrittsvertrag. Es stimmte aber auch gegen einen EU-Austritt ohne Vertrag. Und es beantragte folgerichtig zuletzt eine Verschiebung des vor zwei Jahren festgelegten Brexit-Termins 29. März. Die Entscheidung über die Verlängerung soll beim EU-Gipfel am nächsten Donnerstag fallen. Wie lange Großbritannien noch Mitglied bliebe, ist offen.

2. Regierungschefin

regiert ohne Mehrheit

Die schier unverwüstliche Theresa May geht schwer angeschlagen aus dieser Woche. Mehrfach stimmten Teile ihrer konservativen Partei gegen die eigene Premierministerin. Unter normalen Umständen hätte sie wohl bereits zurücktreten oder eine Neuwahl ansetzen müssen. Doch auf eine Alternative zu May können sich die Abgeordneten auch nicht einigen.

3. Ein gespaltenes Land sucht Kompromisse

Dafür zeigte das britische Parlament unter dem Druck der Ereignisse ein Zeichen der Erkenntnis, dass es ohne Kompromisse in der Demokratie nicht geht. Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte den Versuch an, mit Abgeordneten der regierenden Tories einen Konsens über einen weicheren Brexit mit engerer Bindung an die EU zu suchen. Allerdings scheitert auch Corbyn immer wieder mit seinen Vorstößen. Die Regierung deutete ebenfalls Kompromissbereitschaft an. Sollte der Brexit-Deal auch ein drittes Mal abgelehnt werden, seien Abstimmungen über Alternativen denkbar, sagte Vize-Regierungschef David Lidington. Brüssel wartet dringend auf einen Konsens in London.

4. Die EU steckt

in der Klemme

Die Ereignisse in London treiben die EU zum Handeln. Die übrigen 27 Länder blicken ratlos auf das Wirrwarr, wollen aber auch nicht den „Schwarzen Peter“ für einen gefürchteten Chaos-Brexit. Bei der Verschiebung nächste Woche geht es deshalb vor allem um die Frage: Wie lange? Die EU will sich vor der Europawahl im Mai endlich wieder um sich selbst und ihre künftige Richtung kümmern.

5. Wir wissen nicht,

was kommt

Die nächste Woche dürfte politisch ähnlich hohe Wellen schlagen. Bis Mittwoch will May die Abgeordneten zum dritten Mal fragen, ob sie ihren Brexit-Deal nicht vielleicht doch mittragen. Dann käme Großbritannien aus ihrer Sicht mit einer kurzen Verlängerung der Austrittsfrist bis 30. Juni aus.