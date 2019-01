London Im Brexit-Streit versuchen Abgeordnete im britischen Parlament, der Regierung die Kontrolle zu entreißen und selbst einen Ausweg aus der verfahrenen Lage zu weisen. Opposition und EU-freundliche Rebellen aus dem Regierungslager legten dazu in der Nacht zum Dienstag mehrere Änderungsanträge zum Plan B von Premierministerin Theresa May vor.

Die Labour-Opposition will über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion und über ein zweites Referendum befinden lassen. Ein harter Brexit soll unbedingt vermieden werden. Eine andere Gruppe von EU-Freunden will die Regierung verpflichten, das Austrittsdatum 29. März zu verschieben, sollte bis 26. Februar kein Brexit-Deal verabschiedet sein. Eine weitere Gruppe will mehrere Abstimmungen über Alternativen zum Brexit-Deal der Regierung abhalten.