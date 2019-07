London Im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May nimmt Boris Johnson Kurs auf Downing Street. Der frühere Außenminister gilt als haushoher Favorit, Chef seiner Konservativen Partei und damit auch der Regierung zu werden. Nach einer jüngsten Umfrage unter Tory-Mitgliedern könnte er mehr als 70 Prozent der Stimmen bekommen. Seinem Konkurrenten, dem amtierenden Außenminister Jeremy Hunt, werden nur geringe Chancen eingeräumt.

Das Wahlergebnis wird am Dienstag in London bekannt gegeben, Mittwoch ist bereits die Ernennung des neuen Premierministers. Die bisherige Premierministerin und Parteivorsitzende May, die den Brexit-Vertrag ausgehandelt hatte und drei Mal im Unterhaus damit krachend gescheitert war, tritt ab.

Zwar sei die Befragung mit Unsicherheiten behaftet, doch andere Umfragen seien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, heißt es auf der konservativen Webseite „Conservative Home“. Dies weise darauf hin, dass „Johnson mit überwältigender Mehrheit gewinnen wird“.

Einige Mitglieder von Mays Regierung haben angekündigt, dass sie zurücktreten würden, bevor der umstrittene Brexit-Hardliner Johnson sie entlassen könne, weil sie seine Drohung ablehnen, Großbritannien auch ohne Abkommen aus der EU zu nehmen. Der bisherige Schatzkanzler Philip Hammond würde wahrscheinlich direkt am Mittwoch zurücktreten.