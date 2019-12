London Premierminister Boris Johnson hofft mit seinen Konservativen aufeine satte Mehrheit, um sein mit Brüssel ausgehandeltesBrexit-Abkommen umsetzen und Großbritannien am 31. Januar aus der EUführen zu können. Um mehr als die Hälfte der 650 Sitze zu erringen,muss er aber der oppositionellen Labour-Partei Mandate in derentraditionellen Hochburgen abnehmen. Gelingt ihm das nicht, droht ein„hung parliament“ - also eine Sitzverteilung im Unterhaus, diekeiner der beiden großen Parteien erlaubt, mit einer eigenenMehrheit zu regieren.