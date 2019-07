Gefährlich für Umweltaktivisten

London /Manila Im vergangenen Jahr sind weltweit mindestens 164 Umweltschützer und Aktivisten für Landrechte ermordet worden. Allein auf den Philippinen wurden 2018 mindestens 30 Aktivisten getötet, davon ein Drittel auf der südlichen Inselgruppe Mindanao, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation Global Witness hervorgeht. Kolumbien folgt mit 24 sowie Indien mit 23 Morden an Umwelt- oder Landrechteaktivisten. In Brasilien verzeichnete Global Witness 20 Morde, in Guatemala 16.