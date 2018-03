London /Moskau Russland hat das britische Ultimatum nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal zurückgewiesen und London vor Konsequenzen gewarnt. „Jegliche Drohungen, Russland mit Strafmaßnahmen zu belegen, werden nicht unbeantwortet bleiben“, teilte das Außenministerium in Moskau mit.

Moskau verlangte Zugang zu den verdächtigen Proben. Außerdem müsse London eine gemeinsame Untersuchung zulassen. „Ansonsten sind alle Aussagen Londons sinnlos“, so das Außenministerium. Russland hat nach eigener Darstellung alle seine Chemiewaffen zwischen 2002 und 2017 vernichtet. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen habe dies bezeugt, teilte das Industrieministerium in Moskau mit.

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich in einem kritischen, aber stabilen Zustand. Bei dem Attentat soll das in der früheren Sowjetunion produzierte, extrem gefährliche Nervengift Nowitschok verwendet worden sein.

Premierministerin Theresa May hatte daher am Montagabend erklärt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Russland hinter dem Anschlag stecke. Moskau sollte sich binnen 24 Stunden gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erklären. Ansonsten drohten Konsequenzen, die May aber nicht ausführte. Das Ultimatum läuft am Mittwochmorgen ab.

Rückendeckung erhielt Großbritannien aus Frankreich, den USA und von der Nato. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Einsatz von jeglichem Nervengift „vollkommen inakzeptabel“. Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel teilte mit: „Sollte sich bestätigen, dass Russland dahinter steht, wäre das ein sehr ernster Vorgang.“ Auch die EU-Kommission Großbritannien sagte Solidarität zu.